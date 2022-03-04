Anıl Tetik, 'Üç Kız Kardeş' kadrosunda!

Kanal D’nin, her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş, yayınlanan her bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Çekimleri Ayvalık’ta devam eden, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Anıl Tetik dahil oldu.

Hakan karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tetik; “İzleyenleri çok güzel şeyler bekliyor. Şu an için tabi ki çok bir şey söyleyemem ama yeri geldiğinde tebessüm ettirecek, yeri geldiğinde ise şaşırtacak olaylara hazır olun derim.” dedi.

Üç Kız Kardeş’in senaryosunu ilk okuduğunda çok etkilediğinden bahseden oyuncu “Her okuduğumda merak uyandıran, heyecanlandıran bir hikayeden uyarlanmış bu dizide yer almak beni çok mutlu etti. Hakan etrafından hep ilgi gören ve sevilen bir karakter. Bir o kadar da cool olan birisi. Bence Hakan’ın hikayesi izleyenleri çok şaşırtacak.” şeklinde ekledi.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…