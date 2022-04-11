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TelevizyonAfara ne demek, afaranın anlamı nedir? Uğur Aslan’ın yeni programı afara kelimesi ne anlama geliyor?
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Afara ne demek, afaranın anlamı nedir? Uğur Aslan’ın yeni programı afara kelimesi ne anlama geliyor?

Uğur Aslan'ın sunuculuğu ile Kanal D ekranlarında Afara isimli TV programı yayınlanacak. Afara isimli televizyon programı ile ilgili araştırmalar hızlanırken, programın ismi de araştırma konusu oldu. Peki, Afara ne demek, nedir, ne anlama geliyor? İşte Afara kelimesinin anlamı ve detaylar…

11.04.2022 - 07:55 |
Afara ne demek, afaranın anlamı nedir? Uğur Aslan’ın yeni programı afara kelimesi ne anlama geliyor?

Afara kelimesinin anlamı ve ne olduğuna yönelik araştırmalar hızlandı. Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin sevilen ismi Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yapacağı şarkı programının ismi merak ediliyor. İzleyiciler "Afara ne demek, nedir, ne anlama geliyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Afara kelimesinin anlamı

AFARA NEDİR?

Afara; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

AFARA KELİMESİ NE DEMEK, ANLAMI?

  1. Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.
  2. Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.
  3. Tütün tozu, ufalanmış tütün.

 

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