4 Mayıs İbo Show konukları kimler? İBO Show'da bu akşam kimler var?
İbo Show konukları belli oldu. Star TV’de yayınlanan İbo Show bu akşam yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği programda bugün de birbirinden değerli isimler yer alacak. Peki, 4 Mayıs İbo Show konukları kimler?
04.05.2022 - 16:07 |
İbo Show konukları merak ediliyor. 4 Mayıs İbo Show konukları yayınlanan yeni bölüm fragman ile belli oldu. Star TV’de saat 20:00’de başlayacak İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Dilan Çıtak Tatlıses de var. İşte 4 Mayıs İbo Show konukları…
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Bu hafta İbo Show konukları Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve Dilan Çıtak Tatlıses oldu.
İbo Show'un yeni bölümü çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu