4 Mayıs İbo Show konukları kimler? İBO Show'da bu akşam kimler var?

İbo Show konukları merak ediliyor. 4 Mayıs İbo Show konukları yayınlanan yeni bölüm fragman ile belli oldu. Star TV’de saat 20:00’de başlayacak İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Dilan Çıtak Tatlıses de var. İşte 4 Mayıs İbo Show konukları…

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Bu hafta İbo Show konukları Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve Dilan Çıtak Tatlıses oldu.



İbo Show'un yeni bölümü çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün



09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan



13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde



16:00 Güzel Köylü



18:45 Star Ana Haber



20:00 İbo Show



00:30 Kaderimin Oyunu