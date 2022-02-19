Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan yeni şarkısı Geççek’in hikayesi ne?
Tarkan Geççek şarkı sözleri sosyal medyanın gündeminde… Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" sözleri araştırılıyor. Tarkan, yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaştı. Tarkan, sözleriyle dikkat çeken Geççek şarkısının hikayesini anlattı. İşte Tarkan'ın ilgi gören "Geççek" şarkısı sözleri ve yazılış hikayesi …
Megastar Tarkan’dan yeni şarkı geldi. Hayranları uzun süredir Tarkan’ın yeni çalışmalarını bekliyordu. Megastar, yeni şarkısını sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan şarkısıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısını açıkladı. "#Geççek 17 Şubat'ta sizlerle.. Ay ay çok heyecanlı” sözleriyle paylaştığı şarkı merak ediliyor. Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.
TARKAN’IN GEÇÇEK ŞARKISININ HİKAYESİ NE?
Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i neden yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize iyi gelir Geççek" dedi.
TARKAN GEÇÇEK ŞARKISI SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim