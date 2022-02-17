Survivor'dan ayrÄ±lan Aycan YanaÃ§'tan Nisa yorumu! Apar topar sildi...

Survivor All Star sezonunun henÃ¼z ilk haftalarÄ±nda koronavirÃ¼se yakalanan Aycan YanaÃ§, yarÄ±ÅŸmaya kendi isteÄŸiyle veda etmiÅŸti. Aycan YanaÃ§, bu defa Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.

Aycan YanaÃ§, Sude Burcu ve Mert Ã–cal'Ä±n iliÅŸkisine tepki gÃ¶steren Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla olay oldu. YanaÃ§, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ''Abi siz neyi anlamÄ±yorsunuz. Her ÅŸeye 'Tamam' diyor. Nedir bu anlamamak, niye zorluyorsunuz?'' ifadelerini kullandÄ±.

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Aycan YanaÃ§, paylaÅŸÄ±mÄ±nda Survivor Ekstra yorumcusu Murat Ã–zarÄ±'dan da sÃ¶z etti. Aycan YanaÃ§, Murat Ã–zarÄ±'nÄ±n ''Ben Nisa'ya yÃ¼zde yÃ¼z katÄ±lÄ±yorum. Beni kesseler de ben Nisa gibi davranÄ±rdÄ±m. Aldatmak gÃ¼zel bir ÅŸey mi ya! YapmayÄ±n lÃ¼tfen... AldatmayÄ± normalleÅŸtirdik resmen. Herkes birbirini aldatsÄ±n o zaman! BÃ¶yle bir dÃ¼nya yok! Sude, aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyor. Mert, diÄŸer kÄ±za ''Ã‡ocuÄŸumuz olacak, evleneceÄŸiz'' demiÅŸ, Nisa tÃ¼m bunlarÄ± uyduruyor mu?'' sÃ¶zleri sonrasÄ±, ''Abi bu kadar da deÄŸil ya!'' yorumunu yaptÄ±.

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