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MagazinSurvivor'a Sergen Yalçın damga vurdu! Acun Ilıcalı'yla şov yaptı! Yok böyle gol...
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Survivor'a Sergen Yalçın damga vurdu! Acun Ilıcalı'yla şov yaptı! Yok böyle gol...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süre ekran karşısında gözükmeyen Sergen Yalçın, futbola Survivor'la geri döndü. Survivor All Star 2022'nin birleşme haftasınde Dominik'e giden Sergen Yalçın, kumda oynanan futbol maçında Acun Ilıcalı'yla aynı takımda forma giydi. İşte detaylar...

28.03.2022 - 00:03 |
Survivor'a Sergen Yalçın damga vurdu! Acun Ilıcalı'yla şov yaptı! Yok böyle gol...

Survivor All Star’a konuk olan Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın takımında yer alarak futbol maçı oynadı. Karşılarında ise Survivor yarışmacıları vardı. Karşılaşmanın spikeri ise Ertem Şener oldu...

Sergen Yalçın, karşılaşmada skoru 2-0'a getiren golü attı. Harika bir vuruşla topu ağlara gönderen Sergen Yalçın, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların Sergen Yalçın'a olan sevgisi bu golün ardından iyice arttı...

Survivora Sergen Yalçın damga vurdu Acun Ilıcalıyla şov yaptı Yok böyle gol...

SURVIVOR'I GEÇTİ

Sergen Yalçın'ın Survivor'a katılması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Twitter'da anlık olarak Survivor'ı geçen Sergen Yalçın, katıldığı programdan daha çok konuşulmayı başardı...

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