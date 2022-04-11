GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinSongül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!
HaberlerMagazin Haberleri Songül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!
ABONE OL

Songül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Oyuncu Songül Öden,Youtube'ta yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. Songül Öden, 2005’te yayınlanan ‘Gümüş’ dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili itirafıyla gündeme geldi.

11.04.2022 - 17:17 |
Songül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Dijital bir platformda Uysallar dizisinde Nil'i canlandıran Songül Öden, İbrahim Selim İle Bu Gece programında samimi açıklamalar yaptı. 2005 yılında Gümüş dizisinde yer alan Öden ilginç bir itirafta bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Öden açıklamasında "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum yeni mezun olmuşum küçüğüm. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

"Şimdi umurumda değil" diyen Öden o dönem eleştirinin dozunun kaçtığını söyledi.

 

Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!
İlgili Haber
Songül Öden isyan etti: Şakalarınızı alıp defolun!
Songül Öden şaşkına döndü! 'Sokakta konuşunca çok utanıyorum'
İlgili Haber
Songül Öden şaşkına döndü! 'Sokakta konuşunca çok utanıyorum'
Songül Öden: Filtre yok, güneş ışığı var
İlgili Haber
Songül Öden: Filtre yok, güneş ışığı var

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil’den 'Çarkıfelek' müjdesi!

Mehmet Ali Erbil’den 'Çarkıfelek' müjdesi!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi!

Songül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Songül Öden'den şaşırtan Kıvanç Tatlıtuğ itirafı!

Yüzük krizi bu bölümde de devam ediyor!

Yüzük krizi bu bölümde de devam ediyor!

Sıradaki Haber