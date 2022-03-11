Serenay SarÄ±kaya'yÄ± taciz eden ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme! Akli dengesi...

Serenay SarÄ±kaya, ÅŸofÃ¶rÃ¼yle Etiler'deki evine girerken takÄ±ntÄ±lÄ± hayranÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±kaya, polise ÅŸikayette bulunmuÅŸtu. Åžikayet Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, emniyette verdiÄŸi ifadesinde SarÄ±kaya ile ruh eÅŸi olduklarÄ±nÄ± belirterek "Allah katÄ±nda onunla benim eÅŸ kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hissediyor ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" demiÅŸti. Ä°fadesinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sevk edilen ÅŸÃ¼pheli T.D'nin akli dengesinin yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in BakÄ±rkÃ¶y Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verilmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 1 ay gÃ¶zlem altÄ±nda tutulan ÅŸÃ¼phelinin, akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

DOSYA UZLAÅžTIRMA SAVCILIÄžINA GÃ–NDERÄ°LDÄ°

Bunun Ã¼zerine soruÅŸturmaya bakan Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Ã–nlenmesi BÃ¼rosu, dosyanÄ±n UzlaÅŸtÄ±rma SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderilmesine hÃ¼kmetti. Serenay SarÄ±kaya'ya ile halen gÃ¶zlem altÄ±nda tutulan ÅŸÃ¼phelinin avukatÄ±na tebligat gÃ¶nderilerek uzlaÅŸmak isteyip istemediÄŸi sorulacak. Taraflar, uzlaÅŸÄ±rsa dava aÃ§Ä±lmayacak.