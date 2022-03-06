Seren Serengil: Mehtap dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi

Sesiyle 80'li yıllarda adından söz ettiren fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan "Bergen" adlı film dün vizyona girdi. Sunucu Seren Serengil, Bergen filmiyle ilgili şoke eden bir eleştiri yaptı.



'KIRO' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Ünlü sunucu Seren Serengil , "Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi. Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadın değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.

"KIRO KADINLARA YAKIŞIYOR"

Sözlerini sürdüren Serengil, "Arabesk müzik en çok kıro kadınlara yakışıyor" diyerek şoke etti. Serengil'in bu çıkışla kimi hedef aldığı merak konusu oldu. Gülşen, filmde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısını seslendirdi.

İşte Seren Serengil'in paylaşımı;



