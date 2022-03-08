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Seray Sever’in babası hayatını kaybetti

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08.03.2022 - 14:30 | | İdris TİFTİKCİ  / İSTANBUL (DHA)
Seray Sever’in babası hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Hamile olan ve hamilelik sürecini evde dinlenerek geçiren Seray Sever doğum gününü kutladığı sırada babasının hasta olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti: 

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik.

Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

 

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