Seray Sever'den duygusal paylaşım!

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı.Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde Koronavirüs tedavisi gören Eral Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Mart'ta hayatını kaybetti.

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever günler sonra gücünü topladı ve babasına sosyal medya hesabından veda etti. Duygusal bir yazı kaleme alan Sever, kendisine destek olanlara teşekkür etti:

BENİM İÇİN ÇOK ZOR!

Bugün Berat Kandili... Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı Hakk'ın rahmetine uğurlayışımızın 9. günü… Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor… Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık… Canım babamın 'nefesi bile yeter Allah'ım' dedim. Takdiri ilahi, insan o kadar aciz ki ölüm karşısında… Sözün bittiği yer… Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım. Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor. O acı tarifsiz. Üstüne gelen özlem ve çaresizlik çok yakıcı. Tam babam; ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak sevinci yaşarken her şey boğazıma düğümleniyor. En derin acı ve en büyük mucize kol kola. Doğum ve ölüm iç içe. Babam benim hep güçlü olmamı istedi, beni de öyle yetiştirdi. Her zaman deneyim alanıma izin verirken, bana hiç hissettirmeden kol kanat gerdi. Bir dediğimi iki etmedi. Hep derin anlayış, hep arkamdaki dağ, başımdaki el, içimdeki güç oldu. Hep şükrettim varlığına ve babasının kızı olmaya. Allah milyon kere razı olsun en kıymetlimden. Biliyorum ki evlatlarıyla gurur duyuyor, hakkı helal. Hem de kardeşim ve eşim dahil üç evladı var. Son haftasında herkesle helalleşti, hepimizi birbirimize emanet etti. Tabii bunları hep fark ettirmeden yaptı. Çünkü hastaneden çıkacağına inanıyordu, kıyafetleri bile hazırdı. Ama olmadı…

KIYAFETLERİ BİLE HAZIRDI

Şu an biliyorum ki yanımızda, bizi görüyor, koruyor ve gönlümüze ferahlık veriyor. Güçlü olmamızı istiyor. Prenseslerini bekliyor ve yaşama sevincini kucaklamamızı istiyor. Kızlarım ve babamın ruhunun mutlu olması için güçlü olacağım Allah’ımın izniyle. Canım ailem, güzel dostlarım hep yanımdalar. Babam hep listeler halinde her şeyi düzenler, onun dünyadaki eli ayağı olarak düzenini el birliğiyle devam ettireceğiz. Ve bir gün kavuşacağız. Bu mübarek Kandil günü Rabbim dualarımızı kabul etsin, dertlilere deva, hastalara acil şifalar versin. Her dileğimizi lütfuyla, kolaylıkla, hayırlısıyla gerçekleştirsin. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz tüm günahları affetsin. Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun. Dostlar sağ olsun…