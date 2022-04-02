Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in sağlık durumu ile ilgili açıklama! Kazada yaralanmıştı...

​Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, İstanbul-İzmir otoyolu Turgutlu ilçesi Sinirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Kürşat Ö. (41) yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mazlum S. (42) yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Savrulup bariyere çarpan araçlardan, kamyonet devrildi. Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolculardan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal (46) ve Andreas Rangavis (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılardan Andreas Rangavis, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Manisa Şehir Hastanesi ile ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rangavis de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Emirhan Şahin'e, göğüs tüpü takıldığı ve genel cerrahi servisinde gözetim altında olduğu, ayak bileğinde kırık olan Celal Gökhan Güldal'ın da ameliyata alınacağı bildirildi.