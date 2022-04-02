Sevda Demirel'den Hande Ataizi açıklaması! 'Nerde görsem kaçıyor, kaçmasın'
94. Oscar Ödülleri'nde Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'le ilgili esprisi nedeniyle sunucu Chris Rock'a tokat atmıştı. Dünya gündeminde olay olan bu görüntüler, ülkemizde de Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokat sahnesini akıllara getirdi. 22 yıl önce canlı yayında Ataizi'ne tokat atan Demirel, "Nerede görsem kaçıyor" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşen 94’üncü Akademi (Oscar) Ödülleri’ törenine, Will Smith’in sunucu Chris Rock'a tokadı damga vurdu.
"HERKES BİR GÜN TOKAT ATACAK"
Oscar’da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce oyuncu Hande Ataizi’ne tokat atan eski manken Sevda Demirel’i getirdi ve sosyal medyada kullanıcılar iki görüntüyü birleştirerek paylaşımlarda bulundu.
NE OLMUŞTU?
22 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ adlı eğlence programına Arto ile Sevda Demirel konuk oldu. Programda, Arto’nun da kışkırtmasıyla hararetli anlar yaşandı ve Ataizi ile Demirel arasında söz düellosu başladı.Ataizi, "Hiç olmazsa beni senin gibi polis basmadı" deyince, Demirel de, “Ne dedin sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ayrıca beni İstanbul Emniyet Müdürü akladı” diyerek Hande Ataizi’ne tokat attı.
"O TOKADI HAK ETTİ"
Sevda Demirel önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Demirel, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla birlikte yine gündeme gelmesiyle ilgili, "Dünyanın neresinde bir tokat olayı olsa varlığım ortaya çıkıyor. İsterdim şarkılarımla ortaya çıkayım. Will Smith'in attığı tokadı tabii ki doğru bulmuyorum ama karısına laf söyletmeyen adam benim her zaman alkışımı hak ediyor. Şiddete her zaman karşıyım. Chris Rock o tokadı hak etti" dedi.
"NİŞANTAŞI'NA ONU ÖPMEK İÇİN GELİYORUM"
Demirel, 22 yıl önce canlı yayında Hande Ataizi'ne attığı tokat hakkında ise "Gönül isterdi ki o olay olmasaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum. Onun dizisinin fanıyım. Nerde görsem kaçıyor. Beni gördüğünde kaçmasın. Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim. Nişantaşı'na onu öpmek için geliyorum" diye konuştu.
"TEDAVİ OLSUN"
Bu arada Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" sözlerine sert tepki gösterdi. Demirel, "Sanatçılar algı yönetirler. Şimdi hanımefendinin algı yönetecek algısı yok. O algısı zayıflamış. Sebebini de hepimiz biliyoruz. Algısı yok olduğu için bir psikolog eşliğinde tedavi olması gerekiyor.
Normal sağlıklı bir sanatçının dünyada böyle konuştuğu görülmemiştir. Valla ne kullanıyorsa bilmiyorum ama son kullanma tarihi geçmiş veya markası mı yanlış bilemiyorum ama bir değişiklik yapman gerekiyor bence. Bundan sonra asla kendisini dinlemeyeceğim. İçimde öldürdüm onu. Hayatta her şey ses değil, sesine değil vicdanına saygı duyarım artık" diye konuştu.