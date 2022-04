Sevda Demirel'den Hande Ataizi açıklaması! 'Nerde görsem kaçıyor, kaçmasın'

"O TOKADI HAK ETTİ"

Sevda Demirel önceki gün Nişantaşı City's'te görüntülendi. Demirel, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla birlikte yine gündeme gelmesiyle ilgili, "Dünyanın neresinde bir tokat olayı olsa varlığım ortaya çıkıyor. İsterdim şarkılarımla ortaya çıkayım. Will Smith'in attığı tokadı tabii ki doğru bulmuyorum ama karısına laf söyletmeyen adam benim her zaman alkışımı hak ediyor. Şiddete her zaman karşıyım. Chris Rock o tokadı hak etti" dedi.