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Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi

Seda  Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlunun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

25.04.2022 - 00:33 |
Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi

Çiftin Mayıs ayında Pragda yapılması planlanan düğünü, Seda Sayanın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbulda gerçekleşti. Seda Sayanın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Öktenin damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. 

Seda Sayanın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Öktenin ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Eventsin organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Parise gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Öktenin Mersinde yaşayan ailesiyle buluşacak.(

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