Seda Bakan ikinci kez hamile olduğunu duyurdu!

Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2019 yılında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu Seda Bakan, aracını yol kenarına çekip basın mensuplarıyla sohbet etti. Bakan, sık sık gündem danslarıyla ilgili konuştu.

"DANS VİDEOLARI ALDI BAŞINI GİTTİ"

Son dönemde sosyal medya hesabından yayınladığı dans videolarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bu konuyla ilgili sorulara, ”Yani arkadaşlar, ortada her şey sorulacak bir şey yok” şeklinde espri yaptı. Bir çocuk annesi Bakan, "Spordan sıkılınca dans etmeye başladım, zayıflamak için. O da böyle aldı başını başka bir yere gitti. Bizde koyalım artık videoları dedik" diye konuştu.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU



Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu duyurdu. Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan belirmeye başlayan karnıyla poz verdi ve hayranlarına kızı olacağını açıkladı. Seda Bakan paylaşımında "Yeni kız bebek yükleniyor… Dördüncü ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" dedi.