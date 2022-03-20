Saygın Soysal gönlünü İlayda Çevik'e kaptırdı!

Saygın Soysal ile İlayda Çevik’in aşkı henüz gün yüzüne çıkmadı ama Hürriyet'ten İsmail Bayrak yeni aşkı duyurdu. İşte o yazı;

Yıllar önce Tuba Büyüküstün’le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen, 2018 yılında da Gökçe Uzun’la nikâh masasına oturan 39 yaşındaki Saygın Soysal’ın evliliği 2020’nin haziran ayında bitmişti. Ünlü oyuncu gönlünü 27 yaşındaki meslektaşı İlayda Çevik’e kaptırdı. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan çift yakında el ele ortaya çıkarsa şaşırmayın.