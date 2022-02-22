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'Sadakatsiz' oyuncularından set pozu!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Sadakatsiz', çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin başrol oyuncuları da sette çektikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

22.02.2022 - 16:02 |
'Sadakatsiz' oyuncularından set pozu!

BBC'nin Bafta Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz' yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen'in veda ettiği dizinin çekimleri son hızıyla devam ediyor.

BAŞROL OYUNCULARI PAYLAŞTI


Sette geçirdikleri anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan 'Sadakatsiz' oyuncularından yeni bir fotoğraf geldi. Dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Caner Cindoruk birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ünlü oyuncuların fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sadakatsiz oyuncularından set pozu

SET ARASI YEMEK


Öte yandan ‘Sadakatsiz’ dizisi oyuncuları Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Taro Emir Tekin, geçtiğimiz haftalarda da Arnavutköy Sur Balık çıkışı görüntülenmişti. Set arası yemek için fırsat bulan oyuncular, “Hiç vaktimiz yok daha sonra konuşuruz” demişti.

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