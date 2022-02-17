Reynmen'e şok! Savcı iki yıl 10 aya kadar hapsini istedi...

Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş’ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen’in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Yusuf Aktaş hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 9.5 aydan dört yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Bircan Bali ve Aktaş’ı avukatları temsil etti.

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Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yusuf Aktaş’ın Bircan Bali’ye karşı, "Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim” ifadelerini kullandığını ve bunu da savunmasında kısmen kabul ettiğini belirtti. Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirten savcılık, Aktaş’ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından üç ay 15 günden iki yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ



Alınan mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Damla Güler/Milliyet.com.tr