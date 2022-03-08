Rasim Öztekin ölümünün birinci yılında unutulmadı!

Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 62 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

Esra Kazancıbaşı'nın Instagram paylaşımı şöyle:



"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."

"ELLERİN HEP OMUZLARIMDA"



Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin de Instagram hesabından baba-kız yer aldıkları bir fotoğrafı paylaştı: İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen! Hep sen! Seni çok seviyorum çok.