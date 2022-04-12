Özlem Yıldız oğlunu paylaştı! 'Ay boya bak delireceğim'

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'in unutulmaz yüzü sunucu Özlem Yıldız gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu paylaştı. 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine giren ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldı'ın oğlu Demir kocaman oldu.

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu için her fırsatta "En büyük aşkım oğlum" diyen Özlem Yıldız, paylaşımı ile dikkatleri üzerine topladı. Özlem Yıldız oğluyla pozuna "Sen ne zaman bu kadar büyüdün" yazdı.

Oğlu boyuna gelen Yıldız'ın paylaşımını göre Akalın fotoğrafın hemen altına, "Ay boya bak delireceğim" ifadelerini kullandı. Sabriye Şengül ise "Çok büyüdü" yorumunda bulundu.

Özlem Yıldız'ın bazı takipçileri ise ünlü sunucunun çok fazla filtre yaptığını ve oğluyla bu sebeple hiçbir benzerliklerinin olmadığını söyledi.