Oyuncu Mahir İpek'in zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu!

Mahir İpek, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını görerek, masadan kalkıp yanlarına geldi. Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Hava çok soğuk, eğer beni bekliyorsanız bu havada içim el vermedi, varsa sormak istediğiniz sorun” dedi.

"BU SENE ÇOK AĞIR GEÇTİ"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; “Mahir Bey projeler var mı?” sorusuna İpek, “Güldür Güldür devam ediyor. Bir de Ankara’da da tiyatro var, gidip geliyorum. Her hafta Ankara’ya git, oyna, geri gel, Güldür Güldür'ü çek... Bu sene çok ağır geçti benim için" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, “Demet Akbağ 'Aydınlıkevler' oyunu ile tiyatro sahnelerine geri döndü. Neler söylemek istersiniz?” sorusunu cevapladı.

"TİYATRO İZLEYİCİSİ TV SEYİRCİSİ GİBİ DEĞİL"

İpek, “İzleyemedim, benim oyunuma denk geldi o yüzden gidemedim. İzlemem lazım, çünkü Türkiye'nin en önemli kadın oyuncularından biri Demet. Bu kadar aradan sonra tiyatroya dönmesi çok heyecan verici. Tiyatro seyircisi televizyon seyircisi gibi değildir. Evden çıkıp bir yere gidip oyun izlemek başka bir şey ve çok az. Evden çıkmak, sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek bambaşka. Eminim Demet’i sevenler döndüğüne çok mutlu olmuşlardır. Kapalı gişedir. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, bunlar müthiş sanatçılar” ifadelerini kullandı.

"ANNECİĞİM VEFAT ETTİ, KARANTİNADAYDIM GİDEMEDİM"

Muhabirlerin “Mahir Bey sizin için çok buruk bir bayram, annenizi pandemide kaybettiniz. Acınız çok büyük" cümlesi üzerine birden susan Mahir İpek'in gözleri doldu.

Bir yıl önce koronavirüse yakalanan annesi Naciye İpek yaşamını yitiren 50 yaşındaki oyuncu, ağlamamak için kendini zor tutarken, şu açıklamayı yaptı:

Sağlık Bakanlığı rakamlar açıklıyor, ‘Aa şu kadar insan vefat etmiş’ diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsun bu istatistik içinde sen de varsın, senin bir parçan da var. '80 milyonun içinde beni mi bulacak canım?' dersin ve bulur. İstanbul’da pozitif olmuştum, anneciğim Ankara’da ama aynı dönemde olduk. Anneciğim hayatını kaybetti ve ben gidemedim çünkü karantinadaydım. Korkunç günler yaşadık. Sadece benim için değil, bütün Türkiye bu korkunç günleri yaşadı. Bir aileden 4-5 kişinin hayatını kaybettiği oldu. Çok ağır bir şey. Aslında bunları çok çabuk unutmamak lazım, ama maalesef hafızası zayıf bir toplumuz. 'Bitti' deyince her şey bitti oluyor. Bu anlamda Avrupalılar bize nazaran daha tedbirli ve geçmişten ders çıkarıyorlar. Bu yaşananları unutmamamız lazım. Kaybımız çok, asla unutmamamız lazım.