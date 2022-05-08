Oyuncu Erdem Baş New York'a taşındı!

ABD yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Önce benim gitmem gerekiyor, kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun? diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım. " dedi.

ŞAKAM YANLIŞ ANLAŞILDI



Ünlü oyuncu " Türkiye'yi terk etti" şeklinde haberler yapılması üzerine, paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek " Ülkeyi terk ettiğim yok, Green card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için" dedi.

Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.