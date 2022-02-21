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MagazinÖmür Gedik mini elbisesiyle kamera karşısına geçti!
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Ömür Gedik mini elbisesiyle kamera karşısına geçti!

Hayvan haklarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve yazar Ömür Gedik, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Ömür Gedik, son olarak mini elbiseli kombinini takipçileriyle paylaştı.

21.02.2022 - 15:50 |
Ömür Gedik mini elbisesiyle kamera karşısına geçti!

Son dönemde hayvanlara yönelik paylaşımlar yapan Ömür Gedik, yeni gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ömür Gedik'in, sosyal medya hesabından "Gitsem mi kalsam mı?" notuyla verdiği paylaştığı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Ömür Gedik'in paylaştığı o kare...

 

Ömür Gedik mini elbisesiyle kamera karşısına geçti

 

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