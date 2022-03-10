Necati Şaşmaz'dan yeni proje!

Muazzez Ersoy ve Necati Şaşmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Etiler'de yemek yedikleri mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, "Canlı yayınım vardı, oradan çıktım. Necati Bey de programı izlemiş, aradı beni 'Bugün Kadınlar Günü' dedi. Ben de 'Gel, yemeğe geçiyorum' dedim. Kırmadı geldi, sağ olsun. Bakın kendisine hala 'Polat' diyorum. Polat Alemdar değişmez milyonların sevgilisi” ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ BİR NİYET YOKTUR"



Muhabirlerin “Muazzez Hanım yıllardır sahneye çıkıyorsunuz, Gülşen Hanım’ın sahne kostümleri ve son konserde arkadaşının kucağına oturması çok konuşuldu. Siz neler söylemek istersiniz?” sorusuna Ersoy, “Kucağına oturduğu arkadaşıdır zaten. Çok samimi çok görüştüğü, 'kanka' diyorlar ya bir ahbabıdır belki o kişi. Kötü bir niyeti yoktur, zannetmiyorum yabancı biri olduğunu” yanıtını verdi.

"MÜZİKLE İLGİLENİYORUM"



Muhabirlerin “Necati Bey uzun zamandır görünmüyorsunuz, neler yapıyorsunuz?” sorusu üzerine Şaşmaz, "Şimdi müzikle ilgileniyorum, birkaç tane parçam var geçmişten kalan, onları paylaşıyorum. Eğer Muazzez Hanım beğenirse, onun söylemesini isterim bir şarkımı. Kendim de seslendirmeye çalışacağım. Yazdığım, okuduğum senaryolar var, onlara da bakacağım” şeklinde konuştu.

YÜKSEK MALİYET ENGELİ!



2013-2016 yılları arasında beş farklı TV kanalında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde ve serinin beyazperdeye taşınan üç filminde 'Polat Alemdar' karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, beş yıldır herhangi bir projede oyuncu olarak yer almıyor.

Fenomen yapımın ekranlara döneceği haberleri basına yansısa da, bu konuda en büyük engelin dizinin bölüm başı yüksek maliyeti olduğu konuşuluyor.

Hüseyin Altun/Milliyet