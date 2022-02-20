Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı! Kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal son olarak sosyal medyada paylaşılan nişan fotoğraflarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sevgilisi Melis Sütşurup, nişanlandıkları anlara dair fotoğrafları Instagram hesabından "Şimdi o benim nişanlım ama ömür boyu sevgilim olacak" mesajıyla paylaştı. Çiftin fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni gelirken bazı kullanıcılar ise Mustafa Sandal'ın nişanda giydiği kıyafeti eleştirdi.

"KIZ İSTEMEYE SİYAH TİŞÖRTLE GİTMİŞ"

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik kararı alan Sandal'ın nişanlanırken giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Kız istemeye siyah tişörtle gitmiş", "Mustafa Sandal geçerken uğramış gibi, tişört ne ya" şeklinde yorumlarıyla Sandal'ın siyah tişört ve siyah pantolonla nişanda yer almasını eleştirdi.

MUSTAFA SANDAL VE MELİS SÜTŞURUP NE ZAMAN EVLENİYOR?

2020'de ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Sütşurup davetiyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine müjdeli haberi duyurmuştu. Çiftin, 10-12 Haziran arasında iki gün sürecek bir düğün töreni planladığı görülmüştü. Takipçilerinden evlilik hazırlıklarına başlayan Sütşurup ile Sandal'a çok sayıda, "Mutluluklar..." mesajı yağmıştı.