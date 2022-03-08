Merve Ã–zbey'in makyajsÄ±z hali dikkat Ã§ekti!

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Merve Özbey'in makyajsÄ±z hali dikkat çekti!

Merve Ã–zbey ve eÅŸi Kenan KoÃ§ak geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Vadistanbul'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã–zbey'in makyajsÄ±z hali ve baÅŸtan ayaÄŸa beyaz kombini dikkat Ã§ekti.

08.03.2022 - 17:31 |
Merve Özbey'in makyajsÄ±z hali dikkat çekti!

AkÅŸam saatlerinde alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine gelen Merve Ã–zbey ve Kenan KoÃ§ak, yemek yiyerek keyifli zaman geÃ§irdi. KÄ±sa sÃ¼re maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Ã§ift, daha sonra muhabirlerle ayakÃ¼stÃ¼ sohbet etti.

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Merve Ã–zbey; â€œHer ÅŸey yolunda, birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kÄ±p birkaÃ§ eksiÄŸimizi almaya geldik" dedi. AyrÄ±ca Merve Ã–zbey'in makyajsÄ±z hali ve baÅŸtan ayaÄŸa beyaz kombini de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Merve Ã–zbeyin makyajsÄ±z hali dikkat Ã§ekti

Ä°KÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ°NE HAMÄ°LE


Merve Ã–zbey, Åžubat 2020'de Kenan KoÃ§ak ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. 33 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda ilk Ã§ocuÄŸu Elif Ã–zÃ¼m'Ã¼ kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–zbey'in yeniden hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ä°kinci kez anne olmaya hazÄ±rlanan ÅŸarkÄ±cÄ±, hamileliÄŸinin henÃ¼z baÅŸÄ±nda.

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