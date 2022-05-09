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MagazinMelisa Aslı Pamuk: Mustafa'yı ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum
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Melisa Aslı Pamuk: Mustafa'yı ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum

Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç’la Bebek’teydi. Hayli keyifli olduğu görülen ikili, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

09.05.2022 - 12:43 |
Melisa Aslı Pamuk: Mustafa'yı ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum

Melisa Aslı Pamuk: Mustafa'yı ne kadar çok sevdiğimi söylüyorumMelisa Aslı Pamuk’a, sevgilisi Mustafa Mert Koç’ungeçtiğimiz günlerde yaptığı "Benim İlham perim Melisa, dünyanın en güzel şeyi” açıklaması hatırlatıldı.

"BEN YIRTTIM"

Güzel oyuncu, "Ben her yerde ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum" karşılığını verdi. Bu sözler karşısında tebessüm eden Mustafa Mert Koç, "Yaptığım açıklamalar sonrası ben yırttım” diyerek, espri yaptı.

UMUT ÜNVER/Milliyet

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