Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal çiftine milyonluk jest!

Yaklaşık üç yıldır kendisinden 19 yaş büyük Mustafa Sandal (52) ile aşk yaşayan Melis Sütşurup, geçtiğimiz ocak ayında şarkıcının 52'nci doğum gününü, 26 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla kutlamıştı.

Müstakbel eşi ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup, romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer vermişti:

Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye. İyi ki doğdun gelecekteki soyadım

3 HAZİRAN NİKÂH, 10 HAZİRAN'DA DÜĞÜN

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, mutlu beraberliklerini taçlandırmaya hazırlanıyor. 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleşecek nikâh töreni ile mutluluğa 'Evet' diyecek çift, 10 Haziran'da ise Marmaris'te ailelerini ve dostlarını düğünlerinde ağırlayacak. Ünlü çifte en büyük sürprizi ise sosyetik güzelin babası Cihan Sütşurup yaptı. İş insanının, D Maris Hotel'deki düğün organizasyonun tüm masraflarını üstlendiği iddia edildi.

MUSTİ HEDİYEYİ KABUL ETTİ

Jest karşısında Sütşurup Ailesi'ne teşekkür eden şarkıcı, ısrarlar sonucunda hediyeyi kabul etmek zorunda kaldı. Sütşurup ve Sandal'ın, düğün için bir organizasyon şirketiyle de anlaştığı öğrenildi. İş insanının, misafirlerin konaklama, ulaşım ve diğer masrafları için birkaç milyon lirayı gözden çıkardığı edinilen bilgiler arasında.

"KIZ SEN NE GÜZEL BAKIYORSUN"

10 Haziran akşamı restoranda 'Yunan Gecesi' yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin manzaralı çimenliğinde düğün yapacak. Ardından beach’e inecek olan davetlileri, burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, düğün davetiyelerini de göndermeye başladı. Kısa bir videodan oluşan davetiyede; Mustafa Sandal, müstakbel eşine 'Jest Oldu' şarkısını söyleyerek, “Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun/Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun” diyor.