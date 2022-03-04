Masterchef jürileri Orta Doğu'ya açılıyorlar! Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu...

Danilo Zanna’nın, biri İstanbul, biri de İzmir’de olmak üzere iki restoranı var. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 39 yaşındaki İtalyan şef, Dubai’ye giderek, yeni bir restoran açmak için kolları sıvadı. Yatırımcılarla görüşen ve yer bakan Zanna, restoranının bir şubesini mi oraya götürecek ya da marka olan kendi adını mı kullanacak henüz belli değil.

Okumak için gittiği Avustralya’da açtığı restoranlarıyla yıldızlaşan Somer Sivrioğlu da 'MasterChef Türkiye' için Türkiye’ye gelmişti. Sivrioğlu’nun Sidney’de iki popüler restoranı var. Ünlü şef, bir restoranının İstanbul şubesini önümüzdeki günlerde Levent’te açacak. Bunun hazırlıkları sürerken Sivrioğlu, gelen teklif üzerine Abu Dabi’ye gitti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentinde kendine yer bakan 50 yaşındaki ünlü şef, büyük ihtimalle İstanbul’un ardından restoranının üçüncü şubesini orada açacak.