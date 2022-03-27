Madonna NFT dünyasına girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya fotoğraflarına yaptığı rötuşlar ve filtrelerle gündeme geliyor. Şarkıcının olduğundan çok genç görünen fotoğrafları, zaman zaman eleştiriliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemlerde gündemden inmeyen Madonna, sanal dünyadaki NFT alemine giriş yaptı. Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini açıkladı.

"ONA NE İSİM VERMELİYİM?"



Ünlü şarkıcı Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, “Bored Ape Yacht Club” isimli koleksiyonu satın aldığını söyleyerek, “Sonunda metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim?” dedi.