GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinKourtney Kardashian'dan tarihi karar!
HaberlerMagazin Haberleri Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!
ABONE OL

Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim olarak anılan Kourtney Kardashian tarihi bir karar verdi. Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olan Kourtney Kardashian 5 yıl içinde TV programlarındaki kariyerini bitirmeyi hedefliyor.

10.03.2022 - 17:49 |
Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim olarak anılan Kourtney Kardashian son yıllarda ne dese ne yapsa olay oluyor. Kardeşi Kim Kardashian'ın önüne geçen ünlü isim son dönemde seks orucuna girdiğini açıklamasıyla konuşuluyordu.

Hem cinsel hayatı hem iş hayatı ile gündemde olan Kourtney Kardashian iddialı bir karar verdi.

Kourtney Kardashian, 5 yıl içinde TV programlarındaki kariyerini bitirmeyi ve Los Angeles'tan taşınmayı düşündüğünü itiraf etti.

Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."
İlgili Haber
Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."
Kourtney Kardashian süper minisiyle yatağa yattı! Beğeni yağdı...
İlgili Haber
Kourtney Kardashian süper minisiyle yatağa yattı! Beğeni yağdı...
Kourtney Kardashian havuzda aşka geldi!
İlgili Haber
Kourtney Kardashian havuzda aşka geldi!
Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian'dan fotoğraflı yanıt!
İlgili Haber
Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian'dan fotoğraflı yanıt!
Kourtney Kardashian hakkında bomba iddia! Son pozu dikkat çekti!
İlgili Haber
Kourtney Kardashian hakkında bomba iddia! Son pozu dikkat çekti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

Kourtney Kardashian'dan tarihi karar!

Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı!

Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı!

'Sarı Bıyık'tan canlı yayında Gerçek Kesit: Eşim gelmeden çekin gidin!

'Sarı Bıyık'tan canlı yayında Gerçek Kesit: Eşim gelmeden çekin gidin!

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Sıradaki Haber