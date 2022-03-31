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MagazinKim Kardashian kıvrımlarını sergiledi! Soyunma odasında...
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Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi! Soyunma odasında...

Time tarafından 2022'nin en etkili şirketlerinden biri seçilen Skims'in sahibi Kim Kardashian yeni tasarımlarını kendisi tanıttı. Soyunma odasında giyindiği anları paylaşan Kim Kardashian kıvrımlarını sergilediği anlarla dikkat çekti.

31.03.2022 - 11:30 |
Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi! Soyunma odasında...

Kim Kardashian sahibi olduğu Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markasıyla değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Kim son olarak Time tarafından 2022'nin en etkili şirketleri listesinde yer aldı.

Skims'in sahibi olan ünlü yıldız işlerine aksatmadan devam ediyor. Kim Kardashian son olarak yeni tasarımlarını tanıttı. 41 yaşındaki realite TV yıldızı, ünlü kıvrımlarını tasarımlarını tanıtarak sergiledi.

Yeni tasarımları soyunma odasında giyerken bir paylaşım yapan Kim yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

 

 
 
 
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SKIMS (@skims)'in paylaştığı bir gönderi

Kim soyunma odasında pantolona girmeye çalışırken ki anlarıyla takipçilerinden bolca yorum aldı. Takipçileri "Kim pantolonunu kalçalarının üzerine çekmek için dans ediyor, benim her günkü mücadelem" yorumlarında bulundu.

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