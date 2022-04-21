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MagazinKanal D’nin yeni dizisi 'Seversin'den ilk kareler geldi!
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Kanal D’nin yeni dizisi 'Seversin'den ilk kareler geldi!

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği, yaz sezonunda izleyici ile buluşacak olan dizisi Seversin ekibi sete çıktı.

21.04.2022 - 17:38 |
Kanal D’nin yeni dizisi 'Seversin'den ilk kareler geldi!

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğindeki Seversin ekibi sete çıktı ve çekimler başladı. Son dönemin başarılarıyla dikkat çeken genç oyuncuları İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün başrolünü paylaştığı Seversin’in zengin oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yanı sıra Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Dizi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya’nın aşk hikayesini ekrana getirecek.

Seversin yakında Kanal D’de.

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