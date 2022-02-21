Jamal Edwards hayatını kaybetti!

Ed Sheeran, Jessie J., Skepta ve Dave gibi sanatçıların ünlü olmasını sağlayan Britanyalı müzik dahisi Jamal Edwards'tan acı haber geldi. Edwards'ın dün evinde ölü bulunduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR



Jamal Edwards'ın, ölmeden bir gün önce Londra'nın kuzeyinde yapılan bir konserde DJ olarak sahne aldığı öğrenildi. Yönetmen, yazar, DJ, girişimci ve tasarımcı da olan Jamal Edwards'ın vefat etme nedeni henüz bilinmiyor.

"EĞLENCE DÜNYASI EN PARLAK YILDIZLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ"



Ünlü girişimcinin ölüm haberi üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımda, "Britanya müziği ve eğlence dünyası en parlak yıldızlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"



Oyuncu Adam Deacon da Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bugün en iyi arkadaşım Jamal Edwards’ın vefat ettiğine dair trajik haberi öğrendiğimde setteydim ve gerçekten çok üzgünüm. Jamal, bu sektörde tanıştığım en iyi, en mütevazı adamlardan biriydi." dedi.

BİRÇOK İSMİ ÜNLÜ YAPMAYI BAŞARMIŞTI

31 yaşında hayatını kaybeden genç müzik efsanesi Edwards, kurduğu YouTube kanalı sayesinde birçok ismi ünlü yapmayı başarmıştı. İngiliz rap ve grime (elektronik müzük türü) müziğinde öncü bir isim olan Edwards, Galler Prensi Charles tarafından yönetilen ve gençlerin kendi şirketlerini kurmalarına yardımcı olan hayır kurumu "Prince's Trust"ın da elçisiydi.