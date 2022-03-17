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Hande Soral karnı burnunda poz verdi!

Bensu Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 7 aylık hamile olan Soral, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını, "Göbek güncelleme!" notuyla yayınladı.

17.03.2022 - 17:47 |
Hande Soral karnı burnunda poz verdi!

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hande Soral, ayna karşısında büyüyen karnını sergiledi. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını, "Göbek güncelleme!" notuyla paylaştı

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

"GÖBEK GÜNCELLEME!"

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, aynada verdiği pozları paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Soral, gönderisine, "Göbek güncelleme!" notunu düştü.

"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen ünlü isim, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuştu.

Hande Soral karnı burnunda poz verdi

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