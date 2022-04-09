Hande Ataizi: Sırf onun için filmi izlemeye gideceğim
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hande Ataizi, beyazperdeye damga vuran 'Bergen' filminde, bir döneme damga vuran 'Acıların kadınI' lakaplı arabesk sanatçısını canlandıran Zeynep Farah Abdullah'a övgüler yağdırdı.
09.04.2022 - 16:00 |
Burcu Biricik'in başrolde yer aldığı Kanal D dizisi Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda annesinin objektifine poz verirken görüntülendi.
'CAMDAKİ KIZ' AÇIKLAMASI
Güzelliği ve fit haliyle yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki oyuncu, "Dizimiz sezon finali yapacak. Seneye de devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.
"FARAH'I ÇOK BEĞENİYORUM"
'Bergen' filmi hakkında konuşan Ataizi, "Ben Farah'ı çok beğeniyorum. Sırf onun için filmi izlemeye gideceğim. Bergen arabesk söyleyen bir kadın, birebir onun sesini yapabilmek çok başka bir şey. Kesinlikle bu işin altından kalkmıştır" şeklinde konuştu.