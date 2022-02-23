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MagazinHalit Kıvanç'tan kötü haber! Ertem Şener duyurdu! Dua istedi...
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Halit Kıvanç'tan kötü haber! Ertem Şener duyurdu! Dua istedi...

Spor spikeri Ertem Şener, duayen gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Şener, Kıvanç için takipçilerinden dua istedi.

23.02.2022 - 15:53 |
Halit Kıvanç'tan kötü haber! Ertem Şener duyurdu! Dua istedi...

Ertem Şener, geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.

“KİMSEYİ TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR...”

Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit Abimizin, ustamızın. ‘Mümkün değil şu an’ dedi ve ekledi; ‘Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.’ Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabii ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.” (Haberglobal)

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