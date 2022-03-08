Gülşen'den konserde olay hareket! Seyircinin kucağına oturdu...
Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde çok konuşulacak bir olaya daha imza attı Ünlü şarkıcı,son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyayı salladı. Şarkı söylediği esnada seyircinin kucağına oturdu. O esnada seyirci ise Gülşen'in kalçasına tokat attı.
08.03.2022 - 09:39 |
Sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konser veren Gülşen sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı.
İŞTE O ANLAR...
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KUCAĞINA OTURDU
Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu.
O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı olduğu iddia edildi.