Gülşen'den konserde olay hareket! Seyircinin kucağına oturdu...

Sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konser veren Gülşen sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı.

İŞTE O ANLAR...

Bu gönderiyi Instagram'da gör TEMİZ MAGAZİN, TEMİZ GÜNDEM (@2.sayfaofficial)'in paylaştığı bir gönderi

KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu.

O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı olduğu iddia edildi.