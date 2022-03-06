Esra Erol'un kocası Ali Özbir paylaştı! Aşk pozu...
Başarılı sunucu Esra Erol hafta sonunu eşiyle geçirdi. Ali Özbir karısıyla pozunu sosyal medyadan paylaşıp "Romantik bir gün" dedi. Erol'un hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.
06.03.2022 - 13:04 |
Sunucu Esra Erol kocasıyla romantik bir hafta sonu geçirdi. 2010 yılında evlenerek mutlu bir yuva kuran Esra Erol ve Ali Özbir sosyal medyayı salladı.
Esra Erol'un eşi Ali Özbir eşiyle verdiği pozu paylaşarak "Doğada baş başa dingin ve romantik bir gün. Esra ayaklara dikkat" yazdı.
Ali Özbir'in pozuna Esra Erol'un kardeşleri hemen maşallah emojisi attı. Erol'un hayranları da fotoğrafa beğeni yağdırdı.