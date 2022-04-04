GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinEsra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması!
HaberlerMagazin Haberleri Esra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması!
ABONE OL

Esra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması!

Esra Bilgiç’in Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ‘Süslü Korkuluk’ isimli diziden ücret nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından Esra Bilgiç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı.

04.04.2022 - 17:23 |
Esra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması!

Süslü Korkuluk dizisinden ayrıldığını açıklayan Esra Bilgiç sessizliğini bozdu. Bilgiç ortaya atılan "2 kez ücretine zam istedi" haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını sözlerine ekleyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bilgiç, "Önüme koyulan her teklife evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım, yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim. Bir Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum. Bu kararımın tüm oyuncu arkadaşlarıma ve değerli büyüklerime cesaret vermesini temenni ederim. Sevgiler, Esra." dedi.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Poyraz olayı ekibi zora sokuyor!

Poyraz olayı ekibi zora sokuyor!

Ajda Pekkan: Metrobüse hiç binmedim,Marmaray'ı merak ediyorum

Ajda Pekkan: Metrobüse hiç binmedim,Marmaray'ı merak ediyorum

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı!

Punk nedir? Uysallar dizisine konu olan Punk hayatı ve Punk kültürü ile ilgili merak edilenler!

Punk nedir? Uysallar dizisine konu olan Punk hayatı ve Punk kültürü ile ilgili merak edilenler!

Sıradaki Haber