Edis'ten Brooklyn Beckham'a destek!

David ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz ile evlendi. Uzun zamandır beklenen görkemli düğün gerçekleşirken, Beckham'ın verdiği 'soyadı' kararı ise şaşkınlık yarattı. Eşi Nicola Peltz’in soyadını alan Brooklyn Beckham’a Edis’ten destek geldi.



10.5 MİLYON DOLARLIK MALİKANE!



Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen Beckham ile Peltz, Beverly Hills'ten 10.5 milyon dolara bir malikane satın almıştı. Ünlü isimlerin yaşadığı bölgeden aldıkları ev, ikilinin ilk mülkü olmuştu. Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunan ev, ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanmıştı.

Malikaneye; geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı spa, spor salonu ve masaj odası yaptırılmıştı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR



Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Amerikalı Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.

23 yaşındaki Brookly Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu ancak bu iddia hakkında ne Beckham, ne de Peltz ailesinden bir açıklama gelmemişti.

HER İKİ AİLE DE ZENGİN



Sözleşmenin ardından servetleriyle gündeme gelen ailelerden Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon Sterlin (yaklaşık 730 milyon TL). Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı.

Peltz ailesinin 1,3 milyar Sterlin (yaklaşık 25 milyar TL) serveti bulunuyor. Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz.

EVLENDİLER

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, sonunda görkemli bir düğünle evlendi. Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giydi.

EŞİNİN SOYADINI ALDI



Evlendikten sonra soyadını açıklayan Brooklyn Beckham, herkesi şaşırttı. Brooklyn Beckham düğünün hemen ardından eşi Nicola Anne Peltz'in soyadını aldı. Beckham, evlenir evlenmez 13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına 'Peltz' soyadını da ekledi. Ünlü ismin bu hareketini destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.

EDİS'TEN DESTEK!



Brooklyn Beckham'ın bu hamlesine şarkıcı Edis ise destek verdi. Edis konu ile ilgili “Şahane bir hareket olmuş” yorumunda bulundu. Konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü popçu ''Brooklyn Peltz Beckham'ı kutluyorum şahane bir hareket olmuş. Çok asil ve doğru bir bakış açısı ve belki de olması gereken bir zaman sonra'' ifadelerini kullandı.