Ebru Yaşar'dan itiraf geldi: Topuklu giymek artık korkutmuyor!

Son iki yıldır tüm dünyaya kabus gördüren koronavirüs salgınının etkisinin azalmasıyla birlikte gösteri dünyası hareketlendi. Müzik sektöründe konserler yeniden hız kazanırken, bayram sahnesinde sevenleriyle buluşan isimlerden biri de Ebru Yaşar oldu. Kıbrıs konseri öncesinde tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan şarkıcı, “Bayramın ilk günü Kıbrıs’dayız. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yarın da başka bir sahneye gidiyorum” dedi.

"BİR DURUN ARKADAŞLAR"

Yazın gelmesiyle hayranlarının yeni şarkı bekledikleri hatırlatılan Yaşar, "Yeni çıkardık, bir durun arkadaşlar. Daha 3.5 ay oldu. En son düet parçamız çıktı. Düeti yaptık, ayağım kırıldı evdeydim. Tadını çıkaramadım, herhalde yapmayacağım ama eski albümden yeni bir klip gelecek” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GEÇTİ GİTTİ"

Ebru Yaşar'ın Ocak 2022'de talihsiz bir kaza geçirmişti. Aracından inerken dizinin üzerine düşen 44 yaşındaki sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı. Dizinde kırıklar olduğu tespit edilen Yaşar, apar topar ameliyata alınmış, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı. Zaman zaman ağrıları şiddetlenen sanatçı, doktorunun tavsiyesiyle bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ayağında ikinci kez operasyon geçiren ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında, “İnşallah geçti gitti, her şey yolunda. Topuklu giymek artık korkutmuyor. Yeni yeni başladım, küçük topuklu ile çıktım. Düz ayakkabılarla da çıkıyorum. Çok da rahat ettim” ifadelerini kullandı.

"DEVAMI GELECEK"

Yüzü olduğu halı firmasının reklam filmi hakkında ise Yaşar, “Firma ile çok güzel bir işbirliği oldu. Onlar da memnun kaldılar. Karşılığını almaları ve memnun kalmaları önemli. Çok güzel geri dönüşler almışlar. Çok mutluyum, devamı gelecek” açıklamasını yaptı.

"ÖYLE MUTLULAR, ÖYLE SAHNEDELER"

Ebru Yaşar, son dönemde sanatçıların sahne kıyafetleri ile ilgili yaşanan polemik sorulunca, “Şarkı yapmasak mı acaba bilmiyorum" diyerek espri yaptıktan sonra, “Sahne herkesin nasıl istiyorsa öyle olması gerektiği bir yer. Ben böyle mutluyum, böyle sahnedeyim. Onlar öyle mutlu, öyle sahnedeler. Bazen bir şeyler söylüyoruz çarpıtılıyor, cımbızla çekiliyor" yanıtını verdi.