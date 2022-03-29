Dominik'te Edis rüzgarı esti!

Uzun süredir albüm ve single çalışmaları için Los Angeles’ta bulunan Edis, bu kez rotasını Dominik'e çevirdi. Beş gün boyunca burada kalan şarkıcı, Survivor All Star 2022 bileşme partisinde sahne aldı.

Konser, hem Türkiye hem Yunanistan Survivor programlarında yayınlandı. Edis’in her gün dans stüdyosunda birlikte çalıştığı baş dansçısı ve koreografı Enes Abdullah yarışmacılara bir saat süren dans dersi verdi. Müzik ve dans dolu bu anları tropikal ada gezisi takip etti. Ünlü popçu, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Dominik konserinin ardından yeniden Los Angeles’a dönecek olan Edis, Amerika'da bir süre daha kalarak albüm ve single hazırlıklarına devam edecek.