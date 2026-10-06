İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru şartları: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmaları ve bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 dönemi için gündemdeki yerini koruyor. Öğrencilerin en çok merak ettiği soruların başında başvuru tarihlerinin başlayıp başlamadığı ve şartların neler olduğu geliyor.
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Konuyla ilgili internette yer alan güncel bilgileri ve resmi detayları sizler için derledik:
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Ortak Bir Takvim Bulunmuyor: İŞKUR Gençlik Programı için tüm Türkiye'yi kapsayan tek ve ortak bir başvuru tarihi yer almıyor.
Üniversitelere Göre Değişiyor: Program, İŞKUR ile protokol imzalayan devlet üniversitelerinin kendi akademik takvimleri, ihtiyaçları ve kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı duyuruluyor.
Ekim ve Kasım Ayı Yoğunluğu: Başvurular genellikle akademik yılın açılmasıyla birlikte ekim ve kasım ayları içerisinde yoğunlaşıyor. Üniversiteler kontenjan açtıkça ilanlar yayımlanıyor.
Nasıl Takip Edilmeli? Öğrencilerin, kendi üniversitelerinin Kariyer Merkezleri duyurularını, resmi internet sitelerini ve İŞKUR e-Şube / İŞKUR Gençlik Platformu üzerindeki ilanları yakından takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli akademik ve statü kriterlerini karşılaması gerekiyor:
Örgün Eğitim Şartı: Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler başvurabiliyor.
Kapsam Dışındakiler: Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin yanı sıra, kaydını donduran veya pasif durumda olan öğrenciler bu programdan yararlanamıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Programın talep tarihinden önceki son bir yıl içinde ve fiilen başlayacağı tarihe kadar, programı yürüten üniversitenin veya bağlı/ilişkili kuruluşlarının çalışanı olmamak.
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede ve başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak (veya sigortalı sayılmamak).
Hane gelir şartını sağlamak (Öğrencinin bulunduğu hane gelirinin belirlenen sınırları aşmaması gerekiyor; ancak yurt veya sığınma evi gibi toplu yaşam alanlarında kalanlar için bu şart aranmıyor).
Kurumun diğer aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.
ÇALIŞMA SÜRESİ VE 2026 YILI GÜNLÜK ÖDEME (CEP HARÇLIĞI) NE KADAR?
Çalışma Düzeni: Öğrenciler eğitimlerini aksatmayacak şekilde, haftada en fazla 3 gün ve günde 7,5 saat olacak şekilde yarı zamanlı olarak görev alabiliyor.Program süresi en fazla 10 ay olarak uygulanabiliyor.
Günlük Ödeme: 2026 yılı için İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara fiilen katıldıkları her bir gün için 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. Haftada 3 gün katılım sağlayan bir öğrenci aylık bazda önemli bir gelir elde etme imkanı yakalıyor.