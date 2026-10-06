İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru şartları: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Konuyla ilgili internette yer alan güncel bilgileri ve resmi detayları sizler için derledik:

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Nasıl Takip Edilmeli? Öğrencilerin, kendi üniversitelerinin Kariyer Merkezleri duyurularını, resmi internet sitelerini ve İŞKUR e-Şube / İŞKUR Gençlik Platformu üzerindeki ilanları yakından takip etmesi gerekiyor.

Ekim ve Kasım Ayı Yoğunluğu: Başvurular genellikle akademik yılın açılmasıyla birlikte ekim ve kasım ayları içerisinde yoğunlaşıyor. Üniversiteler kontenjan açtıkça ilanlar yayımlanıyor.

Üniversitelere Göre Değişiyor: Program, İŞKUR ile protokol imzalayan devlet üniversitelerinin kendi akademik takvimleri, ihtiyaçları ve kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı duyuruluyor.

Ortak Bir Takvim Bulunmuyor: İŞKUR Gençlik Programı için tüm Türkiye'yi kapsayan tek ve ortak bir başvuru tarihi yer almıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirli akademik ve statü kriterlerini karşılaması gerekiyor:

Kapsam Dışındakiler: Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin yanı sıra, kaydını donduran veya pasif durumda olan öğrenciler bu programdan yararlanamıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR'a kayıtlı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Programın talep tarihinden önceki son bir yıl içinde ve fiilen başlayacağı tarihe kadar, programı yürüten üniversitenin veya bağlı/ilişkili kuruluşlarının çalışanı olmamak.

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede ve başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak (veya sigortalı sayılmamak).

Hane gelir şartını sağlamak (Öğrencinin bulunduğu hane gelirinin belirlenen sınırları aşmaması gerekiyor; ancak yurt veya sığınma evi gibi toplu yaşam alanlarında kalanlar için bu şart aranmıyor).