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MagazinDolunay Soysert: Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım
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Dolunay Soysert: Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım

Son olarak final yapan 'İkimizin Sırrı' dizisinde rol alan oyuncu Dolunay Soysert, Hakan Bilgin’in YouTube programı 'Mekânın Sahibine Geldik'in konuğu oldu.

14.02.2022 - 16:51 |
Dolunay Soysert: Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım

Babasıyla inatlaştığı için oyuncu olduğunu anlatan Dolunay Soysert, “Babamın çocukları için hayal ettiği meslekler vardı. Sınav öncesi kendi eliyle yazdı tercihleri. Arkeolojiyi kazandım ama aklımda konservatuvar vardı. Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım” dedi.

"SAHNE ÖZGÜRLÜK VERİYOR"


Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavını kazanarak, orada da eğitim aldığını belirten oyuncu, “Babam, ‘O arkeoloji diploması buraya gelecek’ dediği için inat ettim, önüne iki diploma koydum. Sahnede olmayı çok seviyorum. Sahnede kendime güvenirim, bana özgürlük veriyor” şeklinde konuştu.

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