Didem Soydan'dan hava durumu sitemi! 'Sakız orucu bozar mı sorusu ile...'

Hava durumuna şaşırılması Didem Soydan'a paylaşım yaptırttı. Sosyal medya yorumları ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan hava durumu paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü model "Havaların durumuna şaşırmanız her Ramazan 'sakız orucu bozar mı?' sorusu ile aynı manyaklıkta gibi gelmiyor mu size de?" dedi.

Didem Soydan paylaşımının devamında ise "İşin ilginci hava durumu bir hafta önceden veriyor ya bilgiyi" diyerek şaşıranlara şaşırdı.