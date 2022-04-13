Derya Uluğ'un 80 bin TL'lik klibine veto, çöpe gitti!

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filmi, 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. Altı haftada 5 milyon 249 bin 36 kişi tarafından izlenirken, 154 milyon TL'den fazla hasılat yaptı. Ancak gişe rekoru kıran yapım, vizyona girdiğinden beri sular durulmuyor.

'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in yüzüne kezzap attırıp, ardından öldüren Halis Serbest'in açıklamaları ve yönetmenlerin tanıtım afişlerinde isimleri yer almadığı için kriz çıktığı iddiaları haberlere konu olmuştu. Nitekim afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek yapımcıyı uyardığı konuşulan iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı almıştı.

Aynı dönemde piyasaya çıkan 'Bergen: Saygı Albümü'nün şarkılarının önce yayınlanıp sonra geri çekilmesi, ünlü popçular Gülşen ve Aleyna Tilki'nin aynı şarkı için çekiştiği söylentileri de çok konuşuldu.

"BİR DAHA NE GEREK VAR?"

Aleyna Tilki, "Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde, seçtiğin 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını başkası istediği için mi yer almadın?" sorusunu, "Hayır, öyle çok üstüne konuşulacak bir konu değil. Ben zaten Bergen şarkısını söyledim, Youtube'da paylaştım ve çok dinlendi. 'Bir daha ne gerek var?' diye düşündüm" şeklinde yanıtlamıştı.

KLİP KRİZ ÇIKARDI!

Posta gazetesinin haberine göre; bir döneme damga vuran sanatçı Bergen anısına çıkan albümün sansasyonu bitmek bilmiyor. Derya Uluğ, bu albümde 'Canım Dediklerim' aklı parçayı seslendirmişti.

36 yaşındaki şarkıcı, kendi cebinden 80 bin TL harcayarak klip çekti. Klip, içinde film görüntülerinin olacağı şekilde kurgulanmıştı. Ancak film hala vizyonda olduğu için yapımcı buna izin vermedi. Derya Uluğ da klibi çöpe atmak zorunda kaldı. Şarkı, Youtube'da klipsiz haliyle 230 binden fazla tıklandı.