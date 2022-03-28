CZN Burak ve Cristiano Ronaldo iş ortağı mı oluyor? Ronaldo ile CZN Burak restaurant mı açıyor?

Ronaldo ile CZN Burak restaurant açıyor! Açıklamayı CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları’nda açıkladı. Restoran zinciri sahibi Türk Şef Burak Özdemir (CZN Burak), İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı. Peki, CZN Burak (Burak Özdemir) kimdir? CZN Burak yaşı kaç? CZN Burak Cristiano Ronaldo ortak mı oluyor? İşte detaylar…

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yatırımlarına devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldız, ünlü şef CZN Burak ile iş ortağı oluyor. Fenomen şef CZN Burak, yaptığı açıklamayla Ronaldo'nun ortağı olacağını ve restoran açacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları’na konuşmacı olarak katılan restoran zinciri sahibi CZN Burak, kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

CZN BURAK VE CRİSTİANO RONALDO İŞ ORTAĞI MI OLUYOR?

Geçtiğimiz yıl La Liga’nın konuğu olarak gittiği Madrid’de Cristiano Ronaldo’dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı. Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz” dedi.

CZN BURAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni. İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı Yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi.