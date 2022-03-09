Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e ağlatan sürpriz!

Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen “Geleceğin Güçlü Kadınları” gecesine aralarında Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı’nın da olduğu birçok başarılı oyuncumuz destek verdi. Maximum Uniq Hall’de düzenlenen Aydan Taş’ı proje tasarımına imza attığı gecede Cem Yılmaz’ın sunduğu bir de açık artırma yapıldı.



Amerika’da olan ünlü basketbolcu Cedi Osman, bir video yolladı ve sevgilisi Ebru Şahin’in kıyafetini 150 bin TL’ye satın aldığını açıkladı. Cedi Osman’ın bu jesti güzel oyuncuyu ağlattı.



Ünlü reklamcı Fırat Parlak da büyük aşkla bağlı olduğu eşi Burcu Kara’nın kıyafetini 50 bin TL’ye satın aldı.