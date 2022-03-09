Evan Rachel Wood'tan olay sözler: Tacizleri ben uyurken de devam ediyordu

"KORKUNÇ SÖZLER"

Onun bu iddialarından birkaç gün sonra gerçek adı Brian Hugh Warner olan Manson'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği rahatsız edici sözler de yeniden gündeme geldi. Marilyn Manson ile Evan Rachel Wood'un ilişkisinde basına da yansıyan iniş ve çıkışlar olmuştu. Zaman zaman ayrılıp barışan çiftin aralarının kötü olduğu bir dönemde Marilyn Manson, bir röportaj vermiş ve Wood ile ilgili tüyleri diken diken eden sözler sarf etmişti. Daha önce de hakkında, kadına yönelik şiddet ile ilgili suçlamalar bulunan Manson, 2009 yılında Spin ile yaptığı bir röportajda her gün Evan Rachel Wood'un kafasını balyozla parçalamakla ilgili fanteziler kurduğunu anlattı. Marilyn Manson aynı röportajda, Evan Rachel Wood ile birlikte olduğu dönemde kendisini tam 158 kez jiletle doğradığını ve bu şekilde onun kendisine ne kadar büyük acı verdiğini göstermek istediğini de vurgulamıştı.