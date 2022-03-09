Evan Rachel Wood'tan olay sözler: Tacizleri ben uyurken de devam ediyordu
Oyuncu Evan Rachel Wood ile müzisyen Marilyn Manson arasında sular durulmuyor. Önce biri diğerini "kendisini yıllarca taciz etmekle" suçlayıp dava açtı. Sonra diğeri "hakkımda asılsız iddialar ortaya atıp adımı karalıyor" diye karşı dava açtı. Özetle bir zamanların ünlü çifti uzaktan birbirleriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Eski çiftin cephesinden şimdi de dudak uçuklatan yeni iddialar geldi.
2007 ile 2010 arasında romantik bir ilişki yaşayan, nişanlanıp ayrılan oyuncu Evan Rachel Wood ile müzisyen Marilyn Manson arasındaki kavga bitmiyor. 34 yaşındaki Wood, gerçek adı Brian Hugh Warner olan 53 yaşındaki eski nişanlısı Marilyn Manson hakkında yeni iddialar ortaya attı. Geçen yıl yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Manson'ın kendisini yıllarca taciz ettiğini anlatan Evan Rachel Wood, şimdi de yaşadıklarını biraz daha ayrıntıyla anlattı.
UYKUDA TACİZ İDDİASI
Marilyn Manson'ın, kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bu durumun ilişkileri süresince devam ettiğini belirten Wood, uyuşturucu ve uyku ilaçlarının yarattığı bu bilinçsizlik anlarını Manson'ın taciz etmek için kullandığını sözlerine ekledi. Evan Rachel Wood "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi.
Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı. Oyuncu, Manson'ın hiçbir doğum kontrol yöntemi kullanmadığını da sözlerine ekledi. Bu konuda şunları söyledi Wood: "İlişkimizin başından beri hiçbir doğum kontrol yöntemini uygulamak istemedi. Aynı zamanda benim de bunların hiçbirini kullanmamı istemedi."
KÜRTAJ YAPTIRDIĞIM GÜNÜN AKŞAMINDA KENDİSİNE YEMEK HAZIRLAMAMI İSTEDİ
Wood bunun sonucunda da hamile kaldığını anlattı. Bebeğini dünyaya getirmediğini, kürtaj yaptırdığını söyleyen Wood o süreçte de Marilyn Manson'ın kendisine asla destekleyici şekilde davranmadığını sözlerine ekledi. "Bebeğimi aldırdığım gün bile kendisine akşam yemeği hazırlamamı istedi" sözleriyle yaşadıklarını anlattı Evan Rachel Wood. Sonra da şunları ekledi: "Hatırlıyorum... Dinlenmem gerekiyordu. Bedenim bir travma yaşamıştı. Ama bu onun umurunda bile değildi."
"HAYATINI YENİDEN KURMASI GEREKEN BİRİ GİBİ HİSSETTİM"
Marilyn Manson ile ilişkileri sırasında bir ara kendini öldürmeyi düşündüğünü hatta böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi Wood. Bir bardak alıp banyoya gittiğini ve sonra o bardağı kırıp bileklerini kesmeye çalıştığını anlattı Evan Rachel Wood. O gece bir ara uyuduğunu sonra uyandığında kendini farklı biri gibi hissettiğini sözlerine ekledi: "Başka biri gibi uyandım. Hayatını yeni baştan kurması gerektiğini hisseden biri gibi. Sonra annemi aradım ve hastaneye gitmem gerektiğini söyledim."
Geçen hafta Marilyn Manson'ın, eski nişanlısı Evan Rachel Wood aleyhine "hakkımda karalama kampanyası başlattı" iddİasıyla dava açtığı haberleri basına yansımıştı. Evan Rachel Wood, geçen yılın şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yıllarca ünlü şarkıcının tacizine uğradığını hatta bir klip çekiminde sette kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş ve bir de dava açmıştı.
'TACİZCİ OLARAK YAFTALADI' İDDİASI
Bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Marilyn Manson ise şimdi eski nişanlısı Evan Rachel Wood hakkında "başarılı kariyerini gölgeleyecek yalanlarla kendisini toplum içinde tacizci ve tecavüzcü olarak yaftaladığı" gerekçesiyle dava açtı. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson'ın aleyhine dava açtığı tek kişi Wood değil. Müzisyen, kendisiyle ilgili olarak benzer iddiaları ortaya atan Ashley Gore aleyhine de dava açtı. Manson'ın dava dokümanlarında, Wood ve Gore'un, bilerek ve isteyerek, aralarında 'reşit olmayan bir kişiyi taciz edip sonra da bunu filme almak da dahil' birçok yalan beyanda bulunduğu iddiası da yer alıyor. Manson bu gerçek dışı iddiaların kendisini psikolojik açıdan da sıkıntıya soktuğunu ileri sürdü.
Marilyn Manson hakkında taciz iddiasında bulunanlar sadece Evan Rachel Wood ile Ashley Gore değil. Sarah McNeill, Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Marilyn Manson'ın tacizine uğradıklarını ileri sürmüştü. Marilyn Manson ise davayı sadece eski nişanlısı Evan Rachel Wood ile Ashley Gore'a karşı açtı.
SOSYAL MEDYADA TACİZ İDDİASINI ORTAYA ATTI
Marilyn Manson ile ilgili taciz iddialarının başlangıç noktasına dönersek... Bu konudaki ilk iddia geçen yılın başlarında eski nişanlısı Evan Rachel Wood'dan geldi. 34 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya paylaşımında yıllarca Manson'ın tacizine uğradığını ileri sürdü. Instagram sayfasında paylaştığı mesajında "Istismarcımın adı Brian Warner, dünyanın bildiği adıyla Marilyn Manson" diye başladı ve ünlü müzisyenin kendisini yıllarda korkunç bir şekilde taciz ettiğini yazdı.
"KORKUNÇ SÖZLER"
Onun bu iddialarından birkaç gün sonra gerçek adı Brian Hugh Warner olan Manson'ın yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği rahatsız edici sözler de yeniden gündeme geldi. Marilyn Manson ile Evan Rachel Wood'un ilişkisinde basına da yansıyan iniş ve çıkışlar olmuştu. Zaman zaman ayrılıp barışan çiftin aralarının kötü olduğu bir dönemde Marilyn Manson, bir röportaj vermiş ve Wood ile ilgili tüyleri diken diken eden sözler sarf etmişti. Daha önce de hakkında, kadına yönelik şiddet ile ilgili suçlamalar bulunan Manson, 2009 yılında Spin ile yaptığı bir röportajda her gün Evan Rachel Wood'un kafasını balyozla parçalamakla ilgili fanteziler kurduğunu anlattı. Marilyn Manson aynı röportajda, Evan Rachel Wood ile birlikte olduğu dönemde kendisini tam 158 kez jiletle doğradığını ve bu şekilde onun kendisine ne kadar büyük acı verdiğini göstermek istediğini de vurgulamıştı.
TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA DAVA BELGELERİNDE
Evan Rachel Wood'un dava dosyası basına yansıdığında başka tüyler ürperten iddialar da ortaya çıkmıştı. Bu belgelere göre işin içine Wood'un, Manson'dan ayrıldıktan sonra Jamie Bell ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 8 yaşındaki oğlu Jack'in de adı karıştı. Bu tüyler ürperten iddia, Evan Rachel Wood ile eski eşi Jamie Bell'in velayet davasındaki resmi belgelerde yer alıyordu.
KORKUNÇ TEHDİT
Bu belgelere göre 34 yaşındaki Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ın "oğlunu da taciz ederim" tehdidine başvurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Wood da ek güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Wood, önce Los Angeles'tan Nashville'e taşındı. Sonra da evine kurşun geçirmez camlar taktırdı, çelik bir kapı yaptırdı. Belgelerde Wood'un "Oğlumun güvenliğinden endişe ediyordum. O kişiden çok korkuyordum" sözleri de yer alıyor. Bu belgelerde direkt isim belirtilmese de Evan Rachel Wood'un eski sevgilisi Marilyn Manson'ı kast ettiği biliniyor.
KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ İDDİASI
Evan Rachel Wood bu yılın ilk ayında da Marilyn Manson ile ilgili bir başka iddia ortaya atmıştı. Bir belgesele konuşan Wood, eski nişanlısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. 34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu yeni belgesel "Phoenix Rising"de suçlamalarda bulundu. İddialar belgeselde kamuoyuna sunuldu. Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) adlı şarkısının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.
"BU, RIZA GÖSTERDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ"
Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi. Evan Rachel Wood o anları şu sözlerle anlattı: "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi."
"TİCARİ SEKSE ZORLADI"
Evan Rachel Wood'un, "sahte iddialarla ticari seks yapmaya zorlandığını" ileri sürdü "İşte o zaman bana karşı ilk suç işlendi ve kamera önünde tecavüze uğradım" dedi.Bu arada Marilyn Manson da bu suçlamaları yalanladı. Evan Rachel Wood'un iddialarının "gerçekliğin korkunç bir şekilde çarpıtılması" olduğunu ileri sürdü. Instagram sayfasından bir açıklama yapan 52 yaşındaki Manson, hayatının ve sanatının uzun zamandır tartışmaların odağında olduğunu belirterek "Ama benimle ilgili bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması. Benim özel ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle rızaya dayalı olmuştur" diye yazdı.