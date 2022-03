Evan Rachel Wood'tan olay sözler: Tacizleri ben uyurken de devam ediyordu

KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ İDDİASI

Evan Rachel Wood bu yılın ilk ayında da Marilyn Manson ile ilgili bir başka iddia ortaya atmıştı. Bir belgesele konuşan Wood, eski nişanlısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. 34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu yeni belgesel "Phoenix Rising"de suçlamalarda bulundu. İddialar belgeselde kamuoyuna sunuldu. Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) adlı şarkısının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini belirtti.